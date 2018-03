Cremonese-Virtus Entella 0-1 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 9' Gatto (VE)



Cremonese (4-3-1-2): Ravaglia; Cinaglia (79' Gomez), Canini, Marconi, Garcia Tena; Cavion, Arini (61' Perrulli), Croce; Castrovilli; Brighenti, Scappini (65' Camará). All. Tesser



Virtus Entella (3-5-2): Iacobucci; Cremonesi, Benedetti, Ceccarelli; Gatto (78' Currarino), Acampora, Ardizzone (75' Icardi), Crimi, De Santis; De Luca (81' Aramu), La Mantia. All. Aglietti



Ammoniti: Benedetti (VE), Canini (C), Cavion (C), Marconi (C), Crimi (VE), De Santis (VE).



Arbitro: Illuzzi di Molfetta