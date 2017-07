La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in serie C. Dopo Ciccio Tavano, un altro elemento di grande esperienza alla corte di Silvio Baldini, che riabbraccia Marco Marchionni (ultima squadra: Latina), 37 anni domani, nella sua Carrarese, che ha ingaggiato anche Cardoselli (Lazio) e Saporetti (Bologna).



AKRAGAS - Ottenuta la certezza per l’iscrizione, l’Akragas comincia a muoversi per la squadra e ha firmato il rinnovo con l’allenatore Lello Di Napoli, protagonista dell’ultima stagione. Salta invece la trattativa per la cessione della Viterbese al gruppo romano di Luca Tilia (mancato adempimento di alcune condizioni essenziali), quindi resta in sella Piero Camilli, che si è messo al lavoro per allestire la nuova squadra: con ogni probabilità il d.s. sarà Alessandro Luci (un ritorno), mentre a breve sarà concluso l’accordo con il tecnico, visto che la Viterbese è l’unica squadra con la panchina libera.



NORD - Non è Pederzoli l’obiettivo del Vicenza, che a centrocampo va su Romizi (Bari): il regista del Venezia potrebbe andare al Piacenza, mentre lo stesso Vicenza è vicino a Crescenzi (Lugano) e ha definito l’arrivo di Bangu (ex Reggina) dalla Fiorentina. Il Padova insiste per Guidone, al quale però la Reggiana ha proposto un nuovo contratto. La Pro Piacenza si è assicurata Messina del Parma. Un arrivo per il Modena: è Tito (Foggia). Per il Monza invece c’è Carissoni (Torino, era a Monopoli).



CENTRO - Il Pisa ha definito l’arrivo di Cernigoi (Vicenza) e tratta Pergreffi (Piacenza). La Lucchese ha ingaggiato Cardore (Viterbese). Molto attiva la Pistoiese: tesserati Quaranta (Ascoli) e Vrioni (Sampdoria), in arrivo Massoni (Carrarese), il portiere Biagini (Montemurlo), Ferrari (Genoa, era al Tuttocuoio), Mulas (Carpi, era a Tuttocuoio) e Rafati (Livorno). Doppietta Gubbio dalla Reggiana: Marchi e Pedrelli. Bis anche per l’Arzachena con Lisai e Casini (Torres). E' fatta per Ghinassi (Prato) al Fano e De Grazia (Ascoli) al Teramo.



SUD - Il Catania, persi Arma ed Evacuo, è a caccia del bomber: nel mirino Curiale (Trapani) e Ripa (Juve Stabia), mentre per la difesa piace Bogdan (Vicenza). Il Cosenza insiste per Agyei (Benevento). Doppietta della Sicula Leonzio con Squillace (Fondi) e Marano (Viterbese). Un altro innesto per il Trapani: Minelli della Fiorentina (era all’AlbinoLeffe). Il portiere Forte (Maceratese) piace al Matera, che per il centrocampo ha chiesto Donnarumma al Benevento. Il Catanzaro ha ottenuto Riggio (ex Akragas) dal Crotone e contende Padovan (Juve, era al Pordenone) alla Casertana, che ha prelevato Tripicchio dal Crotone (era alla Reggina). Infine il dietro-front di Boccalari (Mantova), che ha deciso di lasciare il ritiro del Monopoli.