Hernan Crespo ha parlato in esclusiva ai microfoni di calciomercato.com per spiegare i motivi che stanno dietro alla mancata convocazione dicon la maglia dell'Argentina ma anche per fare un'analisi di Barcellona-Juventus con le due squadre che tra poche settimane si sfideranno nei quarti di finale di Champions League. I bianconeri stanno dominando in campionato ma secondo il Valdanito la qualità del Barcellona potrebbe fare la differenza. Ecco le parole rilasciate al nostro inviato a Coverciano.