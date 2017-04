L’ex attaccante della nazionale argentina e vecchia conoscenza della Serie A Hernan Crespo ha parlato ai microfoni di Radio Due a proposito del ritorno di Gonzalo Higuain al San Paolo domani sera: “La questione non è stata gestita bene, né da parte del giocatore, né da parte della società. Quello che il Pipita ha vissuto a Napoli è stato amore puro, soprattutto per questo motivo Napoli-Juve, non sarà una partita come le altre. La Serie A mi diverte anche se non è più il miglior campionato al mondo, la qualità è calata. Ai miei tempi le grandi squadre avevano nomi più forti."