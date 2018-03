Intervistato da Sky, l’ex attaccante dell’Inter, Hernan Crespo, esprime la propria opinione su Lautaro Martinez.



“È un attaccante molto bravo e duttile, anche perché l'età glielo permette. Può giocare esterno, seconda punta o prima punta; è ambidestro e ha fiuto del gol. All'Inter, tuttavia, non è facile: speriamo che possa ambientarsi subito, ma nel caso non ce la facesse, bisognerebbe aspettarlo. Lui in coppia con Icardi? Certo, in Argentina gioca con un centravanti puro come Lisandro Lopez... In qualcosa ricorda Aguero, visto il baricentro basso, ma è Lautaro Martinez e nessun altro".