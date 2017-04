Hernan Crespo, visto in Italia con le maglie di Parma, Lazio, Inter, Milan e Genoa, parla a Radio 2 della propria carriera: "Ho fatto molti gol in carriera, a volte però la palla non entra mai anche se la calci bene. Per essere un bomber ci vuole tranquillità. Chi ammiravo? Maradona, ma è impossibile da imitare. Si può rubare con gli occhi, ma non si può imitare qualcuno così forte. Studiavo il movimento senza palla in area di Careca, i colpi di van Basten".