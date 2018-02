L'Inter è pronta a chiudere l'operazione Lautaro Martinez e ad incoronare la scelta della dirigenza nerazzurra è stato un grande ex, Hernan Crespo, che parlando a Telelombardia ha descritto così la punta classe '97: "E’ un ragazzo in gamba, un ragazzo molto intelligente e con caratteristiche di spicco. Non è un caso che l’Inter si sia avvicinata a lui così velocemente. Lui è destro, ma non ha nessuna difficoltà nell'usare il sinistro: ha sprazzi da Aguero. Può fare punta centrale o la seconda punta, ora il Racing sta cercando di formare un tridente con lui a destra, Lopez centrale e Centurion a sinistra. E’ molto bravo, giovane e ha un bel tiro, molto forte: può fare tranquillamente anche il centravanti. Non è altissimo, ma con il baricentro basso riesce a svariare e a creare occasioni dappertutto: ha un grande senso del gol, secondo me funzionerà all’Inter”.