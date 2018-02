Se nell'ultima sessione di mercato il Torino si è limitato a prendere informazioni con il Genoa per Diego Laxalt e ad abbozzare una trattativa, senza però cercare con insistenza un accordo considerare le alte richieste economiche della società ligure, la prossima estate l'offensiva del club granata potrebbe essere molto più decisa. Un aiuto il Torino lo potrebbe riceve dalla Russia, o meglio, da Domenico Criscito.



Il difensore dello Zenit San Pietroburgo negli scorsi giorni ha dichiarato pubblicamente che nella prossima stagione tornerà a giocare in Italia e il suo ritorno al Genoa è dato più che probabile. Se così fosse, la società rossoblù potrebbe avere meno dubbi nel cedere un altro esterno sinistro come lo è Laxalt. Il Torino è alla finestra in attesa di novità-