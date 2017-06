Domenico Criscito ha aperto le porte al Napoli. Attualmente allo Zenit San Pietroburgo, il difensore ha ancora un anno di contratto ma vorrebbe tornare in Italia.



L'ex Genoa ha parlato a Radio Kiss Kiss: "Napoli? Magari, voglio tornare in Italia e sarei pronto a vestire l'azzurro".



"Il gioco del Napoli è arrivato in tutto il mondo ed è invidiato da tanti. Spero che la squadra possa migliorare ancora, ha tutte le carte in regola per lo scudetto. In Russia sto bene, ho un anno di contratto ancora, ma non ho parlato di rinnovo. Con la mia famiglia sto valutando il mio rientro in Italia".