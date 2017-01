Un curioso siparietto social, che ha visto protagonisti Salvatore Bocchetti, Paolo Cannavaro, Luca Cigarini e Domenico Criscito, rischia di trasformarsi in una grande anticipazione di mercato. Nella giornata di ieri, infatti, il difensore dello Spartak Mosca, Salvatore Bocchetti, ha pubblicato sul proprio profilo instagram la foto del rinnovo del suo contratto con il club russo commentando: "Felice di aver rinnovato".



LO SFOTTO' - Subito il centrocampista della Sampdoria, Cigarini, ha commentato: "Grazie al c...o che sei felice" ottenendo l'eco del difensore del Sassuolo, Cannavaro: "Io l'ho pensato, tu l'hai scritto, lo Spartak addà campà 100 anni".



LA NOTIZIA DI CRISCITO - Una serie di risposte che Bocchetti ha commentato con ironia, ma su cui si è inserito anche Domenico Criscito che, felicitandosi con Bocchetti, ha di fatto annunciato passi avanti nella trattativa per il suo rinnovo con lo Zenit e ha allontanato le voci di mercato che lo vedevano accostato all'Inter: "Dai ragazzi che tra poco tocca anche a me". Epica la chiusura di Cannavaro che per commentare la notizia ha ribadito: "Vi state prosciugando tutto il gas di Russia".