“In questo momento ci vuole coraggio non paura, a Roma certe cose bisogna affrontarle". Prova a scuotere l'ambiente Di Francesco che sulle pagine de Il Messaggero ha parlato della crisi della Roma. "Un’idea valida nel calcio non esiste. Io non posso allenare la Roma come faceva Spalletti o Garcia, io alleno come ragiona Di Francesco. Apprezzo gli allenatori che hanno un’idea e un’identità. Devi entrare nella testa dei calciatori. Io non faccio compromessi, esiste la capacità di farsi conoscere e saper trasmettere le proprie idee, ma se i giocatori non recepiscono peggio per loro. Restano fuori. Non si può scendere a compromessi perché perdi la tua forza all’interno del gruppo. Sacchi che è stato un fenomeno ha sempre parlato di orchestra dove nessuno deve andare per conto suo”.