. Una prima parta di stagione da leader indiscusso per il club di San Pietroburgo, un ambiente carico e compatto attorno al proprio allenatore. Poi il crollo a fine settembre:. A questo si aggiunge la delicata situazione in Europa League: ko nell'andata degli ottavi contro l'RB Lipsia (2-1), tutto si gioca al ritorno in cui lo Zenit sarà costretto a vincere per passare il turno.Crisi di risultati?, ora in rotta con il proprio tecnico: comincia ad avere seguito su Twitter l'hashtage dallo stesso Mancini è arrivata la reazione, non troppo composta. Mandato senza giri di parole a 'fa'n'cu...' da un tifoso su Instagram, l'ex allenatore dell'Inter ha risposto a tono:. Perso il consueto aplomb, un evidente segnale di nervosismo che potrebbe preannunciare la separazione al termine della stagione.Non è un mistero che tra le ambizioni di Mancini per il futuro ci sia lae gli stessi vertici della Figc (Fabbricini, Costacurta) non hanno nascosto che il suo nome sia nel pool ristretto di candidati per prendere quel ruolo ora occupato da Di Biagio. Il momento sembrerebbe quello propizio per lasciare lo Zenit e la Russia e lanciarsi in una nuova avventura, ma tra Mancini e l'Italia si è recentemente intromesso un nuovo, ingombrante ostacolo:. Se negli ultimi mesi l'ex allenatore di Milan, Chelsea, Psg, Real Madrid e ultimo il Bayern Monaco, aveva sempre chiuso all'ipotesi privilegiando la possibilità di sedersi sulla panchina di un altro club,. Le porte dello Zenit possono aprirsi per l'addio a fine stagione, ma quelle della Nazionale potrebbero essere aperte per un altro candidato: nel gelo russo, settimane calde per il futuro di Mancini.@Albri_Fede90