Il centrocampista ex Milan ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera: "Con Gasperini noi centrocampisti non dobbiamo mai restare bloccati in mezzo al campo, ma correre e osare. Essere 'fisicato' mi aiuta a segnare, ma è basilare il supporto dei compagni. Gomez mi ha fatto 5 assist sui miei 10 gol.. Io so che se mi butto la palla arriverà; lui sa che se lancia ci sarò. Siamo due tipi puntuali".- "Fare l'Europa con l'Atalanta significa vivere in un'altra dimensione: partite simili sono impossibili da sbagliare. Che emozione i tifosi all'aeroporto per avere vinto il girone! Mi chiedo cosa succederebbe se dovessimo vincerla.Europa più importante di campionato e Coppa Italia? No, noi puntiamo ad andare più avanti possibile ovunque, a partire da questa semifinale con la Juve".. In rossonero ho esordito a 16 anni in Champions League. Mentre mi alzavo dalla panchinami diceva: 'Vai tranquillo'. Io non capivo nulla, ed è stato meglio così: testa libera e via. Quando a 18 ho esordito in campionato ormai ero un veterano... Fin da piccolo mi parlavano di un grande futuro.Fuori casa a 18 anni non hai scelta: devi svegliarti, disporti a imparare culture diverse in campo e fuori. In Portogallo sembra che vadano lenti, invece è un calcio molto intenso e fisico. Mi ha fatto bene".L'esclusione dal Mondiale è una mezza dal tragedia, ma può essere un nuovo inizio e un'occasione di creare un blocco per il futuro con noi giovani. Altri nomi oltre al mio? Due sono qui a Bergamo:. Ma ce ne sono ovunque: la crisi di talenti non esiste, basta solo avere più pazienza e fiducia".- "Cosa penso del. Forse pensa che da titolare certo può migliorare la sua crescita, ci può stare.Bisogna credere sempre in se stessi e lavorare senza ascoltare ciò che dicono di te. Quando mi segavano dandomi dello scarso io sapevo quanto valevo e davo retta solo ai miei e al tecnico. Altri compagni bravissimi non si sono tappati le orecchie e si sono persi per strada.