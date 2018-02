Bryan Cristante piace a tutti, non è complesso capire perché. Recentemente elogiato anche da Marcello Lippi per le sue prestazioni e le sue qualità, il centrocampista dell'Atalanta è a quota 10 gol stagionali, inizia a collezionare anche assist e si è preso la vetrina della Dea. Non a caso c'è la Juventus da tempo su di lui, ha preso informazioni a gennaio anche l'Inter ma chi inizia a fare sul serio adesso è la Roma del ds Monchi, suo grande estimatore.



ALTRO BLITZ - La Roma sarà ancora presente a Bergamo per seguire Cristante da vicino nel prossimo weekend, contro la Fiorentina. Così come lo è stata di recente, sempre convinta dalle prestazioni di quel centrocampista scuola Milan che Di Francesco avrebbe voluto con sé già ai tempi di Sassuolo. Il prezzo sale di settimana in settimana, siamo attorno ai 30 milioni e la famiglia Percassi non ama fare sconti. Non manca la concorrenza dall'estero, ma Monchi vuole davvero provare ad anticipare tutti per poi bloccare Cristante in vista della prossima estate. Non a caso i contatti vanno avanti, la Roma punta Bryan, Juve e Inter sono avvisate. Un'altra missione diventa l'ennesimo indizio...