Il calciomercato invernale ha chiuso i battenti da poche ore, ma c'è un club che, così come durante la sessione di riparazione, continua a programmare il mercato in entrata in vista di giugno. Si tratta della Juventus che sta studiando una piccola rivoluzione nel reparto centrale del campo. Nomi pronti, ma di più ampia prospettiva rispetto ai vari Khedira, Marchisio e Matuidi che hanno già superato i 30 anni e stanno valutando una chiusura di carriera a tinte esotiche.



NON SOLO EMRE CAN - Emre Can è il nome più importante, ma la Juventus sta studiando la possibilità di arrivare ad almeno uno fra i talenti più importanti del nostro campionato. Tanti incontri sono stati fatti nel corso delle ultime settimane per Nicolò Barella del Cagliari, Bryan Cristante dell'Atalanta e Lorenzo Pellegrini della Roma.



SCELTA FATTA - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, fra i tre profili quello del centrocampista classe '96 della Roma è sicuramente quello che interessa maggiormente ai bianconeri, perchè non solo ritenuto più pronto e completo come caratteristiche tecniche e mentali, ma perchè risulta anche il più abbordabile in quanto la presenza di una clausola rescissoria da 25 milioni di euro mette il club al riparo da aste. La scelta di affondare il colpo dipenderà anche dal recupero fisico di Claudio Marchisio e dalla scelta di Khedira, ma la Juventus ha già le idee chiare sul possibile sostituto.