Cristiano Ronaldo si racconta, tra campo e famiglia. Lunga intervista concessa dalla stella del Real Madrid a GQ Italia, CR7 parte dalla sua passione più importante: "Passare del tempo con Cristiano Jr. e i miei altri tre figli, stare con la mia fidanzata, con il resto della famiglia e con i miei amici. Godermela e rilassarmi. Sono un uomo fortunato".



AL TOP? NON ANCORA... - "A livello personale è un momento fantastico, con una famiglia che si allarga e sono felice della mia vita. A livello professionale, vengo da due anni fantastici nei quali ho vinto tanto con il club e con la nazionale, sento che posso arrivare a un livello ancora più alto nei prossimi anni".



LA GIOIA PIU' GRANDE - "Diventare padre è la cosa più bella che mi sia capitata, mi ha fatto immensamente felice. Mi godo ogni momento con i miei figli".



EDUCAZIONE - "Ognuno di noi ha una personalità vincente e un suo cammino da seguire. Ci sono molte cose che un padre trasmette ai figli. Spero di trasmettere buoni valori e garantire l'educazione necessaria per permettere loro di affrontare il loro cammino".



CALCIO E FIGLI - "Il calcio è stato per molto tempo un elemento di contatto tra padri e figli. Lo è ancora, ma non solo tra padri e figli: la passione delle donni per il calcio sta crescendo nel mondo e presto si convertirà in un elemento di contatto anche tra padri e figlie".



VINCERE SEMPRE - "Ho ambizione, una grande ambizione. Credo che tutti debbano inseguire i propri sogni. Io ho inseguito il mio e voglio continuare a farlo. Per migliorare e vincere ancora di più".



PREPARAZIONE FISICA - "La vita è una sfida continua sotto tutti i punti di vista. E' una cosa interessante, soprattutto per uno sportivo. Voglio restare a un livello fisico alto perché è importante per la mia professione. Voglio stare al 100% e prendo la cosa sul serio. Ora non faccio le stesse cose che facevo dieci anni fa. Per mantenerti a questo livello devi fare sacrifici. Non posso fare certe cose, sicuramente non possa fare le cose che facevo a vent'anni. Dobbiamo sempre trovare un equilibrio. Anche i piccoli dettagli fanno la differenza".



UNA GIOCATA DA RICORDARE - "Credo di aver fatto alcune performances memorabili nel corso della mia carriera, non ne ricordo una in particolare. E' la mia filosofia di vita, mi concentro sul presente e non sul passato".