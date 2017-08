Siparietto tra Cristiano Ronaldo e Gigi Buffon che durante il sorteggio dei gironi di Champions si sono trovati di nuovo l'uno di fronte all'altro come nella finale di Cardiff. Proprio l'ultima finale di Champions è stata tirata in ballo dall'asso portoghese nel momento in cui gli è stato chiesto quale tra i suoi 100 gol segnati in Champions sia il più bello. "Senza dubbi l'ultimo segnato contro questo vecchio signore", ha detto sorridendo Ronaldo indicando Buffon accanto a lui. Il portiere bianconero ha risposto con un sorriso proprio come quando Totti, poco prima, lo aveva cercato con lo sguardo dopo aver estratto il Barcellona per i bianconeri.