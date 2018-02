Secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo ABC, nonostante i tanti rumors che andavano in senso contrario il matrimonio tra Cristiano Ronaldo e il Real Madrid proseguirà anche dopo la conclusione di questa stagione. Le parti avrebbero infatti raggiunto un accordo per rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2021 e portare l'ingaggio del campione portoghese sino a 30 milioni di euro a stagione. Cifre che gli consentirebbero di avvicinare quelle della nuova stella del Paris Saint Germain Neymar e proseguire l'annoso testa a testa col rivale del Barcellona Leo Messi, a sua volta fresco di prolungamento dopo un lungo tira e molla col club blaugrana.



Secondo la stampa spagnola, ha prevalso la volontà del presidente del Real Madrid Florentino Perez di non correre il rischio di perdere il suo uomo simbolo, alla luce anche delle difficoltà palesate dalla squadra in questa stagione e di fronte alla prospettiva della rivoluzione che si sarà la prossima estate.