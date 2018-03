A margine di un evento a Lisbona Cristiano Ronaldo ha sottolineato, ancora una volta, la sua leadership tra i calciatori mondiali: "Sono il migliore perché ci credo e lo dimostro sul campo, a prescindere da cosa dicono gli altri. Cinque trofei in un anno, il quinto Pallone d'Oro, il premio 'The Best' Fifa. Dobbiamo continuare a credere che siamo i migliori - ha aggiunto - ma credo ancora che non ci sia nessuno meglio di me. Dedico questo premio anche ai miei quattro figli: questo è un altro record, tre bambini in tre mesi".