Il doppio ex di Juve-Inter(sei stagioni in carriera con i nerazzurri, tre con i bianconeri) ha parlato a SuperNews della partita di domani sera: "Sarà una partita combattuta e la decideranno gli episodi. Credo che la Juve abbia il vantaggio di giocare allo Stadium e in queste partite sono gli attaccanti a fare spesso la differenza. Vedo leggermente favoriti i bianconeri.Come giocherà Allegri? Non so, dipende dalle condizioni fisiche dei giocatori. Se l'allenatore avrà tutti gli uomini a disposizione potrebbe affidarsi ancora una volta al 4-2-3-1, anche se faccio fatica a vederelasciato in panchina. La Juve comunque può cambiare disposizione tattica anche a gara in corso.”.