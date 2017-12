L’ex centrocampista di Juve e Roma Cristiano Zanetti parla a Supernews del match di campionato tra bianconeri e giallorossi in programma sabato sera: "Sarà una partita decisa dagli episodi. Quando la Juve gioca in casa penso parta leggermente favorita ma la Roma è una squadra importante. Una punizione, un calcio d’angolo o una giocata del singolo potrebbero decidere il risultato. In Champions entrambe hanno ampie possibilità di superare il turno, affronteranno squadre alla loro portata". E lo scudetto? "Vedo Napoli e Juve favorite con l’Inter subito dietro. Non giocare le coppe costituisce un grande vantaggio per la squadra di Spalletti".