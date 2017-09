L'allenatore della squadra di calcio della Dinamo, Mario Cvitanovic (ex difensore di Verona, Venezia, Genoa e Napoli) è stato brutalmente aggredito e ferito nella tarda serata di ieri a Zagabria da due sconosciuti. Lo riferiscono stamane i media croati. Dopo una partita valida per la Coppa di Croazia, disputata ieri sera, Cvitanovic è stato violentemente picchiato e colpito con delle mazze davanti alla sua abitazione a Zagabria. Secondo la polizia gli aggressori sarebbero due giovani che però restano ancora non identificati. Entrambi avevano il volto coperto. L'allenatore si trova in ospedale, dove gli sono state diagnosticate varie lesioni, inclusa una frattura alla mano.



Un mese fa il controverso ex direttore esecutivo della Dinamo, Zdravko Mamic, era stato gambizzato in un agguato in Bosnia, le cui motivazioni restano ignote. Da anni la Dinamo di Zagabria è al centro di scandali di corruzione e di varie controversie politiche e legali. Una parte dei tifosi osteggia apertamente la direzione della squadra.