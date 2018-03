Mario Mandzukic salterà la seconda gara della sua Croazia, impegnata in terra americana contro il Messico, in programma mercoledì 28 marzo. L'attaccante della Juventus , come riporta Tuttosport , non prenderà parte alla seconda amichevole di comune accordo con il Ct Zlatko Dalic , che escluderà tutti i big e farà nuovi esperimenti.



Tornerà prima da Allegri? E' una possibilità, tutto starà alla decisione del commissario tecnico.