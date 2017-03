Ieri sera al Camp Nou è successo l’impensabile. Qualsiasi ragionamento logico ha lasciato spazio a pensieri totalmente staccati dalla razionalità. L’impossibile è diventato possibile. In campo, a suo malgrado, Marco Verratti ha subito sulla propria pelle la più clamorosa rimonta mai vista nella storia del calcio. Il centrocampista abruzzese di ragionamenti ne ha atti molti in questi mesi, affermando di volere restare a Parigi per conquistare all’ombra della Tour Eiffel la Champions League: dopo però essere usciti agli ottavi in questa maniera così clamorosa, il talento ex- Pescara vorrà rimanere ancora alla corte dello sceicco Nasser Al- Khelaifi o la Juve potrebbe tornare nei suoi pensieri, al momento offuscati dalla cocente eliminazione?