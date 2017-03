Il Crotone approfitta della pausa per le gare delle Nazionali per un allenamento diverso dalla solita routine. Nicola, infatti, ha portato i suoi ragazzi in spiaggia per una seduta speciale e divertente, che non solo fosse utile fisicamente ma che risollevasse il morale dei rossoblù. Un partitella rossi contro grigi sulla sabbia con i paletti per delimitare la porta, come si faceva da bambini o con gli amici durante le vacanze al mare... o come quando Aldo, Giovanni e Giacomo diedero vita ad Italia-Marocco, nella celebre scena di "Tre uomini e una gamba".