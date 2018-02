Crotone-Atalanta 1-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 80’ Mandragora (C), 89’ Palomino (A)



Crotone (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Barberis (68’ Ajeti), Mandragora, Benali; Trotta (76’ Ricci), Budimir (dall’86 Pavlovic), Nalini. All. Zenga.



Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer (83’ Barrow), De Roon, Cristante, Spinazzola; Ilicic; Petagna (55’ Freuler), Cornelius. All. Gasperini.



Arbitro: Massa di Imperia



V.A.R.: Giacomelli di Trieste



A.V.A.R.: Costanzo di Orvieto



Ammoniti: 35’ Palomino (A), 52’ Capuano (C), 76’ Budimir (C), 83' Faraoni (C), 85’ Toloi (A), 90’ Nalini (C).