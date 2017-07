Il Crotone stringe per il ritorno di Trotta (Sassuolo). Ieri incontro con l’agente per l’accordo. In mezzo passi avanti per Chochev (Palermo), si trattano anche Crisetig (Bologna) e Ricci (Perugia). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per l’attacco occhi su Ohi (Stabaek) e Falco (Bologna), più difficile Lombardi (Lazio). In difesa idee Hongla (Granada) e Barba (Empoli).



Benevento sull'attaccante Di Carmine del Perugia, frenata per Cataldi della Lazio.

La Spal aspetta Meret (Udinese), alternativa Gabriel (Milan). Si chiude per Vaisanen (Aik Solna), occhi pure su Konate (Malmo). In attacco idea Albian Ajeti (San Gallo, fratello di Arlind del Torino).