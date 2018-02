Il centrocampista del Crotone Andrea Barberis parla a Premium dopo il pareggio con l'Inter: “Dispiace vedere una grande squadra in difficoltà come l’Inter ma noi dobbiamo pensare a noi stessi, siamo contenti per quello che abbiamo fatto: questo è punto d’oro. Il nostro obiettivo è la salvezza, cerchiamo di giocare ogni gara cercando di fare la partita e anche qui a Milano ci siamo riusciti anche se non è stato facile. Sapevamo che non era un gran momento per l’Inter, abbiamo provato anche a vincerla ma siamo soddisfatti. Cosa è cambiato con l’arrivo di Zenga? L’atteggiamento mentale non è cambiato, forse ora giochiamo di più la palla ma l’obiettivo resta la salvezza”.