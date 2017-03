Il centrocampista del Crotone Andrea Barberis ha parlato al sito ufficiale del club: "Quando non si riesce a vincere dobbiamo pensare a non perdere. Abbiamo preso il gol al novantesimo che a mio avviso è stata una punizione troppo severa, una mazzata. Sono uscito per una botta e non riuscivo a correre bene. Mancano nove partite, una più importante dell'altra, a partire da quella alla ripresa. Cerchiamo di mettere benzina nelle gambe per arrivare al meglio alla fine della stagione. Fino a quando la matematica non ci condannerà continueremo a crederci, provando a fare il meglio possibile. Contro il Chievo sarà una partita complicata, ma vogliamo cercare di ripetere la prestazione dell'andata".