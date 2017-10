Primo gol in Serie A ieri per Ante Budimir, decisivo nel 2-1 del Crotone sulla Fiorentina: "Una partita importante - ha commentato il croato - quando porti a casa tre punti e fai il primo gol davanti alla tua gente è una cosa che fa tanto piacere. Come attaccante voglio fare gol, ma da mister e società ho avuto tanta pazienza e tranquillità, sono contento. Finalmente è arrivato, in una gara difficile, contro una squadra tecnica come la Fiorentina. Abbiamo sofferto alla fine, ma conta il risultato. Nelle ultime settimane sono arrivati punti importanti, abbiamo trovato il modo e lo spirito giusto, la vittoria di oggi è una spinta importante anche per Bologna".