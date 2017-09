Prosegue la preparazione del Crotone in vista della gara contro la Spal in programma domenica alle 15 a Ferrara. I ragazzi hanno sostenuto una seduta mattutina presso il centro sportivo, allenamento caratterizzato da una fitta pioggia che ha accompagnato i rossoblù per tutta la durata della sessione (eccezion fatta per la parte iniziale del riscaldamento). Mister Nicola e il suo staff hanno fatto svolgere, dopo il classico riscaldamento, un lavoro tattico per reparti e forza in palestra. Budimir ha svolto parte della sessione con i compagni e le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni.



Domani la squadra tornerà di nuovo in campo al mattino. Quest’oggi il protagonista dell’appuntamento con Fctv è stato Marcello Trotta. L’attaccante campano è stato autore di una gran prova contro il Benevento e ha anche confezionato, con un pregevole colpo di tacco, l’assist per il 2-0 di Rohden: "Siamo contenti per come è andata a finire la gara col Benevento e per aver portato a casa i 3 punti, sul colpo di tacco è stata un’intuizione e sono felice che Rohden l’abbia sfruttata al meglio facendo gol. Ora la nostra attenzione è rivolta solo alla Spal, stiamo preparando al meglio la gara allenandoci al massimo anche col maltempo perché sappiamo che sarà una battaglia calcistica dall’inizio alla fine".