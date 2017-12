Ante Budimir, attaccante del Crotone, parla a Premium Sport prima della sfida di Napoli: "Stasera dobbiamo essere semplici e fare le cose che sappiamo fare bene, sia in fase difensiva che in fase offensiva. Sono sicuro che possiamo fare male a loro. Dobbiamo restare concentrati su di noi, troveremo sicuramente dei buchi per noi. Speriamo che da stasera arrivi qualche gol in più".