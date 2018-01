Marco Capuano, difensore del Crotone, parla ai microfoni del canale ufficiale dei Pitagorici: "Ci stiamo allenando bene e prepariamo al meglio questa sfida salvezza. Giochiamo in casa ed è allo Scida che dobbiamo costruire la salvezza. Vogliamo dare continuità alla vittoria di Verona. Stiamo lavorando nel migliore dei modi e ascoltiamo quello che ci dice il mister. Sapevamo che vincere alla ripresa contro Verona e Cagliari potesse valere mezza salvezza: la prima partita l'abbiamo portata a casa, ora pensiamo alla seconda. Il Cagliari è molto forte individualmente, conosco bene la squadra perché mi sono allenato con loro fino a due settimane fa. Hanno due squalificati ma i sostituti sono all'altezza. Sarà difficile, dovremo rimanere concentrati e pensare a noi stessi. Se giocheremo da squadra faremo paura a tutti, come a Verona. Crotone mi ha fatto una bella impressione, non vedo l'ora di scendere in campo nello stadio di casa, si vive una bella atmosfera".