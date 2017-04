Federico Ceccherini, difensore del Crotone, parla in conferenza stampa a due giorni dalla sfida con il Milan: "Siamo partiti con entusiasmo ma siamo tanti giovani e alcuni non avevano mai fatto la Serie A. Siamo rammaricati per il nostro girone d'andata. Il Milan è arrabbiato, dobbiamo dimenticarci la sfida contro l'Inter. I rossoneri troveranno comunque un Crotone agguerrito che ha più motivazioni di tutto. Adesso abbiamo anche un po' più di fortuna rispetto alla prima parte dell'anno. Ci alleniamo meglio e questa è una conseguenza dei risultati che arrivano. Come ha detto il mister guarderemo all'Empoli solo dopo la fine della partita. Consideriamo anche il Genoa ma per il momento non ci pensiamo. Abbiamo preparato bene la partita, siamo più aggressivi in casa e nel primo tempo cercheremo di fare il meglio possibile".