Federico Ceccherini, difensore del Crotone, parla al sito ufficiale del club calabrese: "Ci siamo allenati bene anche nella settimana di pausa. Giochiamo in casa e vogliamo raccogliere il massimo dei punti. Prima parte di stagione? È stato un avvio positivo. Siamo lì, con 4-5 squadre vicine, dobbiamo cercare di tenerle vicine sino alla fine del campionato. C'è un po' di rammarico per alcuni punti persi, però il rammarico non serve a nulla. Ora dobbiamo recuperare, a partire da domenica in casa. Noi siamo tutti sempre in discussione, tutti ci diamo una mano e lavoriamo l'uno per l'altro. Questa è la cosa positiva della nostra squadra: si crea subito un gran bel gruppo. Come l'anno scorso, anche quest'anno potremo toglierci delle soddisfazioni".