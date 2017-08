Alex Cordaz, portiere e capitano del Crotone, parla alla tv ufficiale del club calabrese dopo la sconfitta con il Milan: "Contro il Milan ci sono state cose buone e meno buone; ora dobbiamo ripartire da domenica, contro una diretta rivale, anche se sarà il campo a dire se sarà così. Dobbiamo fare punti per acquisire morale e consapevolezza, stiamo lavorando e sono fiducioso che arriveremo pronti alla sfida contro il Verona, giocheremo in casa e avremo una spinta. La partita contro il Milan? Quando giochi in Serie A tutte le squadre che affronti hanno grandi attaccanti, devi entrare in campo con un livello di concentrazione altissimo. È stata sicuramente una partita viziata dagli episodi, abbiamo cercato di tenere alto l'onore del Crotone, soprattutto con una seconda parte dove abbiamo tenuto bene nonostante l'inferiorità numerica. Con il Verona proveremo ad ottenere il massimo. Queste sono la società e la città che mi hanno dato di più sul piano sportivo e umano, sarò sempre grato",