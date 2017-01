Alex Cordaz, portiere del Crotone, ha parlato del momento della squadra calabrese in vista della sfida con l'ex Juric: "Lo conosciamo molto bene, ma non vuol dire niente. Lui ha le sue armi, una squadra forte: non possiamo guardare a chi abbiamo di fronte, ma dobbiamo fare la nostra partita. Ci crediamo, siamo vivi e vogliamo giocarcela fino alla fine. Dobbiamo cercare di avere più concentrazione e cattiveria. Tutto quello che serve per fare punti: il resto sono chiacchiere. Dobbiamo fare, fare, fare: non ci sono altre parole da dire".