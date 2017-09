Il centrocampista venezuelano del Crotone, Aristoteles Romero ha dichiarato nella conferenza stampa della sua presentazione ufficiale: "Poter giocare in Serie A per me rappresenta un sogno che è diventato realtà. Ringrazio la società e spero di ripagare la fiducia nei miei confronti. Darò sempre il massimo e sono a disposizione del mister e dei compagni, qui ho trovato una famiglia".



Il direttore generale del club calabrese, Raffaele Vrenna ha commentato: "Ho iniziato a seguire Aristoteles personalmente dalla fine dello scorso campionato e me ne sono subito innamorato, è un giocatore importantissimo, dotato di grande forza fisica e di un ottimo tiro".