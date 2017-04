Diego Falcinelli, attaccante del Crotone, parla dopo la vittoria sul campo del Chievo: "Mancano ancora 8 partite, saranno per noi 8 finali, a partire dall’Inter. Speriamo che lo Scida possa essere una bolgia contro i nerazzurri, perché in casa possiamo fare male a tutti. So che potremo e dovremo fare diverse vittorie per sognare la salvezza".