L'attaccante del Crotone Diego Falcinelli ha commentato in mixed zone il successo contro l'Inter: "L'Inter forse ci ha snobbato ma quanto all'allenatore non credo proprio: Pioli lo ho avuto, mi ha fatto esordire in Serie B, conosco la persona e lo staff, è uno che cura i particolari; poi dal campo ho visto un'Inter in difficoltà, chiaramente. Per la convocazione allo stage azzurro sono contento, anche per la squadra e per i ragazzi, ma dobbiamo continuare così, perché altrimenti presto tutti si dimenticano di quanto abbiamo fatto. A proposito del fioretto di mister Nicola, che in caso di salvezza ha giurato di andare in bici a Torino, dico che io non lo faccio, è lunga: l'ho fatta in macchina e non lo rifarei, ma accetto scommesse, potrei fare belle cose".