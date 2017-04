L'attaccante del Crotone Diego Falcinelli ha parlato a Milan TV a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro i rossoneri: "Non possiamo concederci passi falsi, sappiamo quello che ci stiamo giocando e dobbiamo fare il massimo per portarci a casa il risultato. Il Milan è una squadra che ha grandissima qualità davanti, ultimamente soffre i ritmi alti e noi dovremo subito riuscire a farlo per metterli in difficoltà".