Gianmarco Ferrari è uno dei calciatori cercati dalla Juventus nella scorsa finestra di mercato per ammissione del presidente del Crotone Vrenna. Oggi il difensore degli squali sfierà i bianconeri nel recupero della 18a giornata di campionato, ecco le sue parole rilasciate a tuttojuve. "La Juve è una grandissima squadra, l'ha dimostrato anche domenica vincendo una partita importante. Ora verranno qui. In casa cerchiamo sempre di fare una grande prestazione e faremo la nostra partita, cercando di ottenere qualcosa di positivo."



"E' una squadra piena di talenti, bisogna cercare di essere umili e affrontarli nel modo giusto rimanendo compatti e sempre concentrati sin dal primo minuto, perchè con la determinazione possiamo metterli in difficoltà. “Higuain è sicuramente un impegno importante. Lo scorso anno ha stabilito il record di marcature ed è sicuramente un grandissimo attaccante. Con la giusta umiltà e attenzione, cercheremo di fermarlo perchè far punti sarebbe molto importante.”