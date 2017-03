Il difensore del Crotone Gian Marco Ferrari ha parlato a Radio Crc della prossima sfida contro il Napoli: "Sono di proprietà del Sassuolo, ma al momento sono in prestito al Crotone. Vedendo la Champions sono ancora più convito che il Napoli sia una grandissima squadra. Contro di noi metterà in campo tutta la rabbia per l’uscita dalla Champions. Il Napoli sa gestore questi momenti e sarà una bella partita al San Paolo. Tutti gli attaccanti del Napoli sono pericolosi, lo hanno dimostrato e lo dimostreranno anche domenica contro di noi. Crediamo alla salvezza, non abbiamo mai smesso di crederci. Sappiamo che è difficile, ma la speranza la teniamo in vita e vogliamo tenerla accesa fino alla fine perché la salvezza sarebbe davvero un bell'obiettivo. Al San Paolo con il 4-4-2? Il mister sta facendo le sue valutazione e nei prossimi giorni vedremo come giocheremo. Mertens è un buonissimo giocatore, ma noi proveremo a fermarlo in qualsiasi modo".