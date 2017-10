Crotone-Fiorentina 2-1 (primo tempo 2-1)



Marcatori: 17’ Budimir (C), 19’ Trotta (C), 44’ Benassi (F)



Crotone (4-4-2): Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Simic S., Pavlovic; Nalini, Barberis, Mandragora, Stoian (68’ Rohden); Trotta (87’ Ajeti), Budimir (79’ Simy). All. Nicola



Fiorentina (4-2-3-1): Sportiello; Laurini (65’ Babacar), Pezzella Ger., Astori, Biraghi (46’ Maxi Olivera); Veretout, Badelj; Chiesa, Benassi, Eysseric (46’ Gil Dias); Simeone. All. Pioli



Arbitro: Maresca di Napoli



V.A.R.: Guida



A.V.A.R.: Nasca



Ammoniti: 39’ Astori (F), 47’ Budimir (C), 62’ Chiesa (F), 74’ Simic S. (C), 74’ Babacar (F), 76’ Cordaz (C)