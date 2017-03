Crotone-Fiorentina 0-1 (primo tempo 0-0)





Marcatori: 90’ Kalinic (F)

Crotone (4-3-3): Cordaz; Rosi, Ceccherini (60’ Dussenne), Ferrari, Mesbah; Rohden, Barberis (83’ Capezzi), Crisetig; Stoian, Falcinelli, Tonev (52’ Trotta). All. Nicola



Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Sanchez, Rodriguez Go., Astori; Chiesa (67’ Saponara), Badelj (71’ Maxi Olivera), Vecino, Tello; Ilicic (71’ Babacar), Borja Valero, Kalinic. All. Paulo Sousa



Arbitro: Pairetto di Nichelino



Ammoniti: 40’ Cordaz (C), 61’ Rodriguez Go. (F)