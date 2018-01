Beppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha parlato ai microfoni di Sportitalia: "Zanellato? Abbiamo avuto oggi un incontro con il Milan, la trattativa ancora non è chiusa, ma nella giornata di lunedì potrebbe andare in porto. Pinamonti al Crotone? Operazione difficile, l'Inter non lo vuole cedere. Edera del Torino idea last minute? No, abbiamo già preso Ricci in quel ruolo. La nostra campagna acquisti in entrata è chiusa".