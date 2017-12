Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, parla a Radio Incontro Olympia in vista della sfida del 23 dicembre con la Lazio: "Andiamo ad incontrare una squadra fortissima con un grande allenatore. Conosciamo le difficoltà. Zenga sta preparando la gara come le altre. Se giocheremo da Crotone, come nell'ultima gara, potremo cercare di fare risultato. Incontreremo una delle migliori compagini italiane. La Lazio gioca bene, ha un tipo di gioco particolare. Luis Alberto gli dà una qualità impressionante. L'ho visto a Bergamo. Luis Alberto mi manda in estasi. Non solo lui naturalmente, la rosa è completa. Se la potrebbe giocare per arrivare tranquillamente nei primi 3-4 posti"