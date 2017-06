Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, svela, dagli studi di Sportitalia, come prese Federico Bernardeschi in prestito dalla Fiorentina: "A Drago, il nostro tecnico, serviva un esterno offensivo mancino e gli dissi: 'L'ho già trovato'. Era Federico Bernardeschi, che notai in televisione, in un programma tv (Giovani Speranze, ndr): fece un gran gol con il sinistro e contattai subito la Fiorentina per prenderlo in prestito".