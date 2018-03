Beppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha parlato a Romagiallorossa.it, rivelando un retroscena di mercato su Cengiz Under, esterno offensivo della Roma: "Lo abbiamo visto due anni fa e volevamo portarlo a Crotone, ma sapevamo anche che lui voleva un grande club e così è stato. Lui ha avuto all'inizio un periodo di ambientamento, poi quando ha capito il calcio italiano ora sta giocando in modo divino. Come lui, come Schick e molti altri giocatori della rosa della Roma. Io penso che la Roma, come le ho detto prima, in Champions League può andare in semifinale e in campionato può arrivare sicuramente tra le prime quattro".