Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha parlato a Romagiallorossa.it:



Quanto potrà influire la stanchezza accumulata dalla Roma sulla partita?

"Se la Roma è stanca allora noi? Anche noi abbiamo giocato, non solo la Roma. Solamente che dobbiamo incontrare una grande squadra, con una rosa ampia visto che gioca anche la Champions League. Per loro non ci saranno problemi. Comunque noi cercheremo di fare la nostra partita, di giocare come sappiamo fare e, quindi, vedremo come finirà."



Negli ultimi anni sono stati molti i movimenti di mercato tra le due squadre, qual è quello che l’ha soddisfatta di più?

"Adesso sembra molto semplice e non ci sarebbe bisogno di rispondere. Ma senza dubbio è stato Florenzi."



Come procede il recupero di Tumminello?

"Il recupero procede benissimo. Abbiamo perso, secondo me, un ottimo giocatore sul quale contavamo molto e infatti ha giocato subito titolare. Purtroppo però si è fatto male, ma sono sicuro che quando rientrerà ci sarà molto d’aiuto."